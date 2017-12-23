Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Deneyimli teknik adam, antrenman öncesinde oyuncularla tanıştı. Fatih Terim'in yönettiği antrenmanda ilk etap ısınma hareketleriyle başladı. 1 / 9 Fatih Terim, Galatasaray'daki ilk antrenmanına çıktı

1 / 91 Fatih Terim'in imza töreni

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Pazar günü Göztepe ile karşı karşıya gelecek.Hafta içinde Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayrılan Galatasaray, dördüncü kez göreve getirilen Fatih Terim yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak.Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü dönemindeki son maçında, 22 Eylül 2013'te Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 hükmen yendikleri müsabakada görev yapan Terim, bin 554 gün aradan sonra Galatasaray'ın başında sahada yer alacak.Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda ise bin 563 gün sonra sarı-kırmızılı taraftarların önünde takımını yönetecek.Galatasaray'da sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda Pazar günü maçta forma giyebilecek.Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Iasmin Latovlevici maçın kadrosunda yer alamayacak.Ligin geride kalan bölümünde 32 puan toplayan Galatasaray averajla üçüncü sırada yer alırken, 30 puana sahip Göztepe ise averajla altıncı sırada bulunuyor.Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçta rakiplerine yenilmedi.Evinde geçen sezon sahasında oynadığı son 2 lig maçını kazanan Galatasaray, bu sezon ise taraftarı önünde çıktığı 8 müsabakada 7 galibiyet, bir beraberlik elde etti.Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılı futbolcular Maicon Roque, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli, Göztepe maçında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.