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Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk yardımcısı belli oldu

Galatasaray'da Fatih Terim döneminin başlamasıyla beraber yeni "A Takımı'nda" da kimlerin olacağı büyük bir merak konusu olmaya başladı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk yardımcısı belli oldu
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24 Aralık 2017 11:21
Galatasaray'da Fatih Terim döneminin başlamasıyla beraber yeni "A Takımı'nda" da kimlerin olacağı büyük bir merak konusu olmaya başladı. Hasan Şaş, Ümit Davala, Johan Elmander ve Taffarel ile görüşmelerini sürdüren Fatih Terim, ilk hamlesini yaptı; Levent Şahin.

A Milli Takım'da Levent Şahin ile beraber çalışan ve daha sonra Şahin'in Adanaspor'a gitmesine vesile olan Terim, Şahin'i bu kez de Galatasaray'daki ekibine dahil etti. Levent Şahin, Galatasaray'daki ilk antrenmanına dün Fatih Terim önderliğinde çıktı.



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