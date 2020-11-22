Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk 11 sıkıntısı!

Başta Falcao olmak üzere toplam 7 oyuncu eksiği bulunan Galatasaray, yarın Kayseri sınavına genç takımdan takviyelerle çıkacak

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk 11 sıkıntısı!
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22 Kasım 2020 10:44
Milli ara, Galatasaray'a iyi gelmedi. Sivas galibiyetinin ardından Kayseri karşısında da 3 puan isteyen Aslan'da eksikler de planları bozdu.

Sivas deplasmanına ilk 11'de çıkan Arda, Babel ve Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra 2 oyuncu daha Koronavirüs'e yakalandı. Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir sakatlandı, tedavi altındaki Falcao da takıma dönemedi. Terim, eksiklerden dolayı kadro kurmakta zorlanırken, altyapıdan takviyelerle 21 kişilik maç kadrosunu tamamlamaya hazırlanıyor.

Donk kaptan döndü
BU sezon ligde sırasıyla Arda, Linnes, Belhanda, Ömer Bayram ve tekrar Arda sahaya kaptan çıktı. Eksiklerin çok olduğu Kayseri maçında ise pazubandı Ryan Donk takacak. Hollandalı savunmacı, Luyindama'nın yokluğunda ilk 11'de stoper olarak görev alacak.



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