Galatasaray'da Fatih Terim'in 3 regista adayı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in "Regista profilinde bir oyuncu lazım" sözlerinin ardından adaylar belirlendi.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da Fatih Terim'in 3 regista adayı!
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04 Kasım 2020 12:12
Galatasaray defansın önünden top çıkaracak takımı yönetecek bir regista arıyor.

Favorisi Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Oliveira...

Ayrıca Fulham'ın kadro dışı bıraktığı Michael Seri ve Stefan Johansen de gündemdeki yerlerini koruyor.

Öte yandan bonservisi İnter'de bulunan Joao Mario ile Fiorentina'nın oyuncusu Benassi de gelecek sezon için düşünülüyor.



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