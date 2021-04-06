Galatasaray'da Fatih Terim'e başkanlık teklifi

Erman Toroğlu: "Fatih Terim'in ve Galatasaray'a yeni gelecek yönetimin teknik adam konusunda bayağı düşünmesi gerekir. Özellikle Fatih Hoca'nın, "Ben devam etsem Galatasaray'a fayda sağlar mıyım?" demesi gerekir. Çünkü seyirci artık Fatih Terim'e eskisi kadar sıcak bakmıyor." pic.twitter.com/IClOdTf5AT



— Sporx (@sporx) April 4, 2021

Galatasaray'da başkanlık seçimine kısa bir süre kala kulislerde Fatih Terim'in adı anılmaya başladı. Teknik direktörlüğünde UEFA Kupası zaferi ve 8 lig şampiyonluğu kazananBazı genel kurul üyeleri bu konuda tecrübeli hocaya adaylığı konusunda baskı yapmaya başladı. Bu isimlerin başında gelen Ahmet Yüce'nin Terim'le görüşmelere başladığı öğrenildi. İki isim arasından tek bir aday çıkacak.Başkanlık konusunda çizilen yol planında Yüce, başkanlık görevine gelirse Fatih Terim'in Sportif A.Ş'nin başına geçeceği ve futbolun tek patronu olacağı ileri sürüldü.Yakın çevresine bu konuda kararsız olduğunu belirten Fatih Terim'in somut adım atması halinde çalışmaların hız kazanacağı ifade edildi.