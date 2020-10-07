Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni sayfa

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yarından itibaren yeni bir sayfa açacak, eldeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalışacak.



Transferde istedikleri yapılmamasına rağmen buna ses çıkarmayan Terim, son toplantıda, yönetimle aynı görüşte olmamasına rağmen sorun çıkarmadı ve geleceğe umutla baktı. "Kalan sağlam bizimdir" diyerek şu anki kadrodan en iyisini yapmak için çaba gösterecek olan sarı-kırmızılıların teknik patronu, Florya'da futbolcularıyla bir toplantı yaparak onlara olan inancını dile getirecek. Böylece transferde döneminde adları sürekli olarak polemik konusu isimleri kazanmaya çalışacak.



Deneyimli teknik adam, ilk planda bu şekilde hareket ederek Belhanda ve Feghouli'nin saha içine konsantre olmasını isteyecek. Son dönemde performansları düşen iki futbolcudan kendilerini takıma vermelerini talep edecek olan Terim, onlara geçmişteki iyi performanslarını hatırlatarak yine aynı şeyleri yapmalarını söyleyecek.



Fatih Terim, transfer döneminde Roma'ya transferi konuşulan ancak takımda kalan Marcao'dan da performansını korumasını ve daha motive olmasını isteyecek. Sarı-kırmızılı teknik adam; Babel, Diagne ve Falcao gibi takımda eleştiri alan isimlerin de kendilerine gelmesini sağlayacak.



Böylece Terim, elindeki malzemeden en azından ocak dönemine kadar üst düzey performans almaya çalışacak. İlk yarıyı en az hasarla geçmenin hesaplarını yapan tecrübeli çalıştırıcı, ikinci transfer dönemi için de yönetimle yeni bir değerlendirme yapacak.



