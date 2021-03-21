Galatasaray'da Fatih Terim'den Taylan Antalyalı kararı

Çaykur Rizespor karşısında yaşanan hezimetin yanında cezalı duruma düşen Luyindama, Marcao ve Yedlin'i de kaybeden Fatih Terim, milli arada yeni oyun planı kurgulayacak.Çift forvetten vazgeçmesi beklenen deneyimli hocanın savunmadaki eksikler nedeniyle deplasmandaki Hatayspor maçında Taylan Antalyalı'yı stopere çekebileceği belirtildi.26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez bu sezon 6 numarada forma giymeye başlamıştı. Hatayspor maçında ise stoper oynayarak farklı bir tecrübe yaşayacak.