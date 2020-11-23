Galatasaray'da Fatih Terim'den Oğulcan sürprizi

Galatasaray'ın eksiklerle çıktığı Kayserispor maçında teknik direktör Fatih Terim bir isme şans verdi.



Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan ve daha önce 2 maçın son bölümünde oyuna dahil olan Oğulcan Çağlayan, Kayserispor maçında ilk kez 11'de yer aldı.



Galatasaray'da geçen sezonun önemli isimlerinden Ömer Bayram ise, eksiklere rağmen ilk 11'e girmeyi başaramadı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Kerem Yusuf, Şener, Etebo, Kerem, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Emin, Sekidika ve Ali Yavuz isimleri yer aldı.



GALATASARAY'DA EKSİK İSİMLER

Galatasaray'da yaşadıkları sakatlıklar sonrası tedavisine devam edilen Radamel Falcao kadroda yer almazken, hafta boyunca tedavileri süren Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir yedek kulübesine alındı.Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için müsabakada görev yapamayacak.