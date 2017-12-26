Galatasaray'da Fatih Terim'den Eren Derdiyok kararı; yeni rotası...

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Galatasaray'da bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan ve henüz golle tanışamayan Eren Derdiyok'un Atiker Konyaspor'a transfer olacağı iddia edildi.Kasımpaşa'dan 2016'da 4 milyon Euro bonservisle transfer olduğu ilk günden bu yana istediği patlamayı yapamayan Türk asıllı İsviçreli futbolcunun sarı kırmızılılardan ayrılacağı öne sürüldü. Derdiyok, G.Saray'da ilk sezonunda 28 maçta 12 gol atmıştı.29 yaşındaki tecrübeli santrfor, bu sezon ise henüz açılış yapamadı. 15 maçta 1 gol, 2 asistle oynarken, Süper Lig'de 1 asist, kupada 1 gol ve 1 asist katkısı yaptı.Rijad Bajic'in Udinese'ye transferi sonrası gol yollarında etkili bir isim arayan yeşil-beyazlıların öncelikli olarak bonservisiyle, aksi halde kiralık formülüyle alınmak istendiği bildirilen kontratı 2019'da bitecek deneyimli golcü için Teknik Direktör Fatih Terim'in, "Yerine alternatif isim alınacaksa gidebilir" raporu verdiği ifade edildi.