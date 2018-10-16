  •  
    Terim'den Zanetti'ye öneri; Cannavaro gibi
  •  
    Galatasaray'a 'Ocak'ta' bir değil, iki golcü daha!
  •  
    Ünlü yorumcudan flaş öneri; "Yeniden Yanal..."
  •  
    Ve Manchester City'den Türkiye'ye DEV harekat
  •  
    "Emre Belözoğlu NET, Benzia'dan iyi futbolcu"

Galatasaray'da Fatih Terim kararı

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fatih Terim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da Fatih Terim kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2018 18:05
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini 2021-2022 sezonuna kadar uzattı.
GALATASARAY'A 17 KUPA KAZANDIRDI

Galatasaray'da 4. kez teknik direktörlük yapan Fatih Terim, takımın başında çıktığı 410 resmi maçta 254 galibiyet, 86 beraberlik, 70 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adam yönetiminde toplam 17 kupa kazandı. Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le kazanan Galatasaray, başarılı çalıştırıcı ile ayrıca 7 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.




Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için