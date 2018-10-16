, teknik direktör'in sözleşmesini 2021-2022 sezonuna kadar uzattı.Galatasaray'da 4. kez teknik direktörlük yapan Fatih Terim, takımın başında çıktığı 410 resmi maçta 254 galibiyet, 86 beraberlik, 70 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adam yönetiminde toplam 17 kupa kazandı. Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le kazanan Galatasaray, başarılı çalıştırıcı ile ayrıca 7 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.