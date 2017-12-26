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Galatasaray'da Fatih Terim, Florya'ya taşınacak!

Fatih Terim, Florya Tesisleri'nin Kemerburgaz'a taşınmasında yoğun mesai harcayacak. Tecrübeli hoca, 2011'de Florya'da kendisi için yapılan ve sonrasında kimsenin kullanmadığı özel daire tadilattan geçtikten sonra çalışmalarını orada sürdürecek.

Kaynak: Hürriyet
Galatasaray'da Fatih Terim, Florya'ya taşınacak!
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26 Aralık 2017 12:08
Herkes tatil yapacak, Fatih Terim, Florya'da kalacak! Galatasaray Kulübü'nde Başkan Dursun Özbek, Fatih Terim'e Kemerburgaz Projesi için de tam yetki verdi. Sarı kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet edecek olan Kemerburgaz Tesislerini de Terim dizayn edecek.

21. şampiyonluk hedefi ile Galatasaray'da göreve başlayan Terim, futbol takımı ve alt yapı tesislerini Kemerburgaz'a taşımaya hazırlanan kulübün yeni futbol üssüne de imzasını atacak.

PROJEYE DE YÖN VERECEK

Terim'in üst düzey deneyimlerinden yararlanmak isteyen Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Projesi'nin de tecrübeli teknik adam önderliğinde inşa edilmesini istedi. Antrenman sahaları, kamp merkezi, sporcu yaşam alanları, alt yapı-akademi tesislerinin dahil olduğu projeye Fatih Terim yön verecek.

Galatasaray'da futbol takımını şampiyonluğa ulaştırmak, transfer çalışmaları, idari kadro yapılanması ve Kemerburgaz Projesi için yoğun mesai harcayacak olan Fatih Terim de, bu süre zarfında Florya Tesisleri'ne kapanma kararı aldı.

HEMEN ELDEN GEÇİRİLECEK

Ve Terim'in bu kararı ile ilginç bir olay da ortaya çıktı. 2011 yılında Fatih Terim'in yoğun mesai harcadığı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan dairenin, daha sonra hiçbir teknik adamın kullanması, ilgilenmemesi ile bakımsız halde olduğu da ortaya çıktı.

Şu anda oldukça kötü bir halde olan bu daire hemen yeniden elden geçirilip tadilat görecek. Florya'ya kapanıp non-stop çalışma kararı alan teknik direktör Fatih Terim için Metin Oktay Tesisleri'ndeki bu daire hazır hale getirilecek.

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Galatasaray, Göztepe maçını farklı kazanırken, kulübede hararetli konuşmalar da yaşandı. Yaklaşık 70 dakika oyuna girmek için ısınan ancak değişimde kullanılmayan Eren ile Fatih Terim arasındaki diyaloglar fotoğraf karelerine işte böyle yansıdı. (Sabah)

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Galatasaray - Göztepe




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