Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son haftaların formda ismi Diagne ile antrenman sırasında baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.



Terim'in performansından memnun olduğu Senegalli forvete, "İşte gerçek Diagne bu. Böyle oynamaya devam edersen forma senindir. Sadece gol atman değil aynı zamanda bu takımın bir parçası olduğunu göstermen beni memnun ediyor" dediği öğrenildi.



