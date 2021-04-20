Galatasaray'da Fatih Terim bilmecesi!

Mukavelesi bitecek tecrübeli hoca için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 29 Mayıs'taki seçimin ertelenme ihtimaline karşın G.Saraylı yöneticiler, Terim'e imza attırması için başkan Cengiz'e baskı yapıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Fatih Terim bilmecesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2021 12:05
Geçtiğimiz haftadan bu yana hareketli günler geçiren Galatasaray'da gündeme gelen konulardan biri de Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi oldu.

Tecrübeli hoca ile arasında gerginlik olduğu iddia edilen başkan Mustafa Cengiz'e yöneticilerden baskı geldiği öğrenildi.

Yönetim kurulunun büyük çoğunluğu, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin ertelenme ihtimalini göz önünde bulundurup, mukavelesi bitecek olan tecrübeli hocaya imza attırılmasını istiyor.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan Mustafa Cengiz'in çağrısı sonrası önceki gün tüm kurullarla Türk Telekom'da gerçekleştirilen görüşmede Fatih Terim'in sözleşmesinin en çok konuşulan konulardan olduğu öğrenildi.

Yöneticilerin, "Hocamız ile yeni sözleşme yapmalıyız. Aksi halde büyük sıkıntı yaşarız" dediği iddia edildi. Toplantıda bu konuda ile ilgili görüşleri dikkate eden Mustafa Cengiz'in GS TV'de her hafta yaptığı gündem değerlendirmelerinde Fatih Terim'in sözleşmesi hakkında görüş belirteceği ifade edildi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.