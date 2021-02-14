Galatasaray'da Falcao zamanı!

Galatasaray'da bir süredir takımla beraber antrenmanlara çıkan, ancak Fenerbahçe ve Alanya maçlarında kadroya alınmayan Radamel Falcao'nun bugün kulübede olacağı öğrenildi.



Teknik direktör Fatih Terim'in, tecrübeli golcüyü maç kadrosuna alacağı ancak son yarım saat forma vermeyi düşündüğü belirtildi. Galatasaray'da bir süredir takımla beraber antrenmanlara çıkan, ancak Fenerbahçe ve Alanya maçlarında kadroya alınmayan Radamel Falcao'nun bugün kulübede olacağı öğrenildi.



Teknik direktör Fatih Terim'in, tecrübeli golcüyü maç kadrosuna alacağı ancak son yarım saat forma vermeyi düşündüğü belirtildi. Kolombiyalı forvet, Galatasaray formasını 31 maçta giyerken, 39 karşılaşmada ise oynamadı. Falcao son olarak 24 Ekim 2020'deki, Erzurum deplasmanında forma giymişti.



