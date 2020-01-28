Galatasaray'da Falcao ve Saracchi'in durumu açıklandı

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Konyaspor deplasmanında iyi futboluyla ümit veren üç puana üç golle erişen Galatasaray, iki yıldız ismini birden kaybetti. Karşılaşmayı tamamlayamadan ayrılan Falcao ile Saracchi'nin arka adalesinde zorlanma bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum sarı-kırmızılıların morallerini alt üst etti.Kolombiyalı futbolcu, 57. dakikada attığı bir depar sonrasında sağ arka adalesinden sakatlanmış, sağlık ekibinin tavsiyesiyle kendini zorlamadan kenara alınmıştı. Falcao bilindiği gibi sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında uzun süre takımdan uzak kalmıştı. Cim-Bom'a yeni katılan ve takıma uyum sağlamaya çalışan Saracchi de, sol kanattan attığı bir depar sonrasında kendini yerde buldu. O da oyundan alındı. Uruguaylı sol bekin de arka adalesinde zorlanma olduğu ortaya çıktı.Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "." denildi.Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin Kayserispor maçında forma giymesi beklenmiyor.