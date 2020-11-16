Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Radamel Falcao, takımdan ayrı çalıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2020 22:54
Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda genel kuvvet çalışması uygulandığı belirtildi.

FALCAO AYRI ÇALIŞTI

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı aktarıldı.

Kasık adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Demokratik Kongolu oyuncu Christian Luyindama'nın sağlık durumunun ise yarın İstanbul'a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

Galatasaray, 17 Kasım günü yapacağı idmanla Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için