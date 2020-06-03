Galatasaray'da Falcao şaşkınlığı

EN ÖNEMLİ KOZ OLACAK

Coronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verildiği dönem müthiş bir form grafiği yakalayan Radamel Falcao yaptığı bireysel çalışmaların ödülünü aldı.Geçtiğimiz günlerde Florya'da tüm takıma yapılan testlerde Kolombiyalı yıldızın tüm fiziki verilerinin mart ayının üzerinde olması herkesi şaşırttı. Verilen ara boyunca evde idmanlarını hiç aksatmayan hatta ekstra çalışmalar yapan Falcao'nun bu durumu teknik heyetin yüzünü güldürdü.Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de kalan 8 haftalık süreçte Onyekuru ve Feghouli ile birlikte takımın hücumdaki en önemli kozu olacak.Ligde 14 maçta 9 gol atan Radamel Falcao'nun kalan dönemdeki performansı Galatasaray için hayati önem taşıyor.