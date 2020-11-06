Galatasaray'da Falcao için sakatlık açıklaması

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao için sakatlık açıklaması geldi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Falcao için sakatlık açıklaması
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06 Kasım 2020 13:38
Galatasaray'da dünkü idmanı yarıda bırakan Radamel Falcao için açıklama yapıldı. Kolombiyalı oyuncunun Sivasspor maçında oynaması beklenmiyor.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı" ifadelerine yer verildi.

Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı bildirildi.

Marcao, Saracchi ve Falcao'dan yoksun olarak Sivasspor karşısına çıkması beklenen Galatasaray'ın olası 11'leri.









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