Galatasaray'da "F.B." krizi! Terim eleştirdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'in Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli sözlerini eleştirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da 'F.B.' krizi! Terim eleştirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2020 12:08
Galatasaray'da kriz hiç bitmiyor. Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Feghouli ve Belhanda'yı kastederek "Ne halt yediklerini biliyorum. Açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"PERFORMANSLARI DÜŞERSE!"

Açıklama sonrası Fatih Terim'in çok sinirlendiği ve yardımcılarına dert yandığı öğrenildi. Terim'in, "İki oyuncuyla devam ediyoruz. Performansları düşerse ne olacak!" dediği öğrenildi.

FATİH TERİM ÖZEL GÖRÜŞECEK

Transfer döneminde arası açık olan yönetim ve Terim, yeni kaos sonrasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Terim'in Feghouli ve Belhanda ile özel olarak görüşmesi bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için