Galatasaray'da 'F.B.' krizi! Terim eleştirdi!

Galatasaray'da kriz hiç bitmiyor. Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Feghouli ve Belhanda'yı kastederek "Ne halt yediklerini biliyorum. Açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.



"PERFORMANSLARI DÜŞERSE!"



Açıklama sonrası Fatih Terim'in çok sinirlendiği ve yardımcılarına dert yandığı öğrenildi. Terim'in, "İki oyuncuyla devam ediyoruz. Performansları düşerse ne olacak!" dediği öğrenildi.



FATİH TERİM ÖZEL GÖRÜŞECEK



Transfer döneminde arası açık olan yönetim ve Terim, yeni kaos sonrasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Terim'in Feghouli ve Belhanda ile özel olarak görüşmesi bekleniyor.



