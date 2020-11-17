Galatasaray'da Etebo şoku yaşanıyor

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı ile Sierra Leone maçına çıkan Etebo maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek kenara geldi.

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Galatasaray'da Etebo şoku yaşanıyor
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17 Kasım 2020 23:14
Galatasaray'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo Milli maçta sakatlandı.

Sierra Leone ile Nijerya'nın karşı karşıya geldiği maçın 37. dakikasında sakatlık geçiren Etebo oyundan çıkmak zorunda kaldı. Oghenekaro Etebo'nun sakatlığına ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

Bu sakatlığın ardından Galatasaray'da Milli arada sakatlık ve koronavirüs teşhisi konan futbolcuların sayısı 9 oldu. Sakatlığı bulunan isimlerden Muslera'nın dışında Falcao ve Luyindama'nın yanı sıra Elabdelaoui, Babel, Arda ve ismi açıklanmayan 2 isme koronavirüs teşhisi konmuştu.



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