Galatasaray'da Etebo mutluluğu!

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Etebo, dün akşam ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da Etebo mutluluğu!
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05 Ekim 2020 11:24
Galatasaray'ın İngiliz ekibi Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo, dün akşam ilk kez 11'de sahaya çıktı. Taylan Antalyalı ile orta saha tandemini oluşturan Nijeryalı futbolcu özellikle ilk yarıda takım olarak vasatın altında kalan Galatasaray'da kaleci Fatih Öztürk'le beraber öne çıkan isimdi. Hem savunmada hem de hücumda başarılı bir oyun ortaya koyan, mücadelesiyle dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu performansıyla alkış aldı.

Maçın ardından konuşan Etebo, "Adım adım daha iyiye gidiyorum. Yeni bir takıma gelmek kolay değil ama yavaş yavaş adapte oluyorum. Bu skoru beklemiyorduk" dedi.



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