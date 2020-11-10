Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan ile yol ayrımı!

Galatasaray, erkek basketbol takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan ile yol ayrımı!
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10 Kasım 2020 19:03
Galatasaray, erkek basketbol takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yolları ayırdığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır.

Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray erkek basketbol takımı, bu sezon ligde oynadığı 7 maçın 5'inde, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ise tek maçta mağlup oldu.





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