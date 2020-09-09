Galatasaray'da Erkan Süer için kiralık kararı!

Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Erkan Süer, Fatih Terim'in dikkatini çekti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da Erkan Süer için kiralık kararı!
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09 Eylül 2020 11:46
Boluspor'dan, Galatasaray'a transfer olan 19 yaşındaki on numara Erkan Süer, kamp döneminde gösterdiği performans ile teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi.

Ancak tecrübeli çalıştırıcı ve kurmayları, genç futbolcunun şans bulabileceği bir kulüpte deneyim kazanmasını istiyor.

Bu anlamda Erkan için Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile eski takımı Boluspor'un devrede olduğu belirtildi.

Erkan, Sarı-Kırmızılı ekipte U-21 Milli Takımı'na davet alan tek isim olarak dikkat çekmişti.



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