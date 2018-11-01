Galatasaray'da Eren yoksa dert çok!

Gomis'in satılmasının ardından hücum hattındaki bütün yükkalmıştı. Tecrübeli forvetin sık sık yaşadığı sakatlıklar sonrasında ileri uçta Onyekuru ve Sinan forma giymişti. Yani taşlar yerinden oynamıştı.Derbi öncesi Eren'de büyük bir sorun yok. Ancak son anda bir sakatlık yaşarsa veya maç içinde problem hissederse yine her şey birbirine girecek. Büyük ihtimalle Sinan ileri uca geçecek.Bu durumda bütün taşlar yerinden oynayacak. Teknik Direktör Fatih Terim, sağlık heyetiyle konuşarak son dönemde yaşanan sakatlıkların sebebini sordu.Üst üste problem yaşayan futbolcuların raporlarını da görmek istedi. Sarı-Kırmızılılar, ocak ayındaki ara transfer dönemine kadar mevcut kadroyla mücadele etmek zorunda... Ocakta kesinlikle forvet transferi yapılacak. O tarihten sonra alternatifler de artacak.