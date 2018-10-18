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Galatasaray'da Eren Derdiyok için kritik gün!

Galatasaray'da golcü oyuncu Eren Derdiyok'un Bursaspor maçında öncesinde durumu bugün netleşiyor.

Kaynak: Vatan
Galatasaray'da Eren Derdiyok için kritik gün!
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18 Ekim 2018 02:25
Galatasaray'da takıma dönüşü ile teknik heyetin elini güçlendiren Eren Derdiyok için kritik gün bugün...

Sakatlığı sonrasında takımla çalışmalara başlayan ve her geçen gün iyiye giden Derdiyok, Bursa maçı öncesinde son denemesini de bugün yapacak.

Yarın oynanacak Bursaspor karşılaşması öncesinde bugün idmanda kendisini son kez deneyecek olan 30 yaşındaki deneyimli oyuncu, sağlık heyetinin kontrolünden geçecek.

Teknik heyet B planı olarak Bursa maçı öncesinde Sinan Gümüş'ü de hazırlarken Eren'in sorun yaşamaması halinde ise ilk 11'de Eren Derdiyok olacak.

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