Galatasaray'da 'En'lerin adamı Belhanda!

Galatasaray, Gaziantep'i 3-1 mağlup ederken Falcao ve Emre Kılınç dışında öne çıkan isim Younes Belhanda oldu

Haber; Milliyet
Galatasaray'da 'En'lerin adamı Belhanda!
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13 Eylül 2020 09:41
Sarı-kırmızılı takımda Falcao ve Emre Kılınç dışında öne çıkan isim Younes Belhanda oldu. Transfer döneminde gidip gitmeyeceği tartışma konusu olan ancak aldığı yüksek ücret nedeniyle takımdan ayrılmama kararı alan tecrübeli futbolcu Gaziantep maçının ilk 45 dakikasında vitrine çıkmayı başardı.

ETKİLİ PERFORMANS

44 kez topla buluşan ve bu alanda sarı-kırmızılı takımda liderliği alan Belhanda, Taylan Antalyalı ile beraber en çok ikili mücadele kazanan ve en çok top kapan isim oldu. Belhanda'nın başarılı performansı bunlarla da kalmadı. Dört kez rakip ceza alanına orta açan Faslı yıldız bunların üçünde isabet sağladı.



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