Galatasaray'da en iyi ortalamayı Fatih Öztürk tutturdu

Muslera'nın son haftalardaki performansı sonrasında maç başı kalesinde gördüğü gol ortalaması 1.07'ye yükseldi. Kadrosunda 3 kaleci bulunduran sarı-kırmızılı takımda Okan da Muslera'ya yakın bir ortalama yakaladı. En başarılı istatistiği ise Fatih tutturdu.Sarı-kırmızılı takımla ligde 8 maça çıkan Fatih, ağlarında sadece 5 gol görmeyi başardı. 34 yaşındaki kalecinin maç başı 0.6 gol ortalaması bulunuyor. Muslera, 13 maçta 6 kez kalesini gole kapatırken, Okan 10, Fatih ise 8 maçta 4 kez maçları gol yemeden tamamladı.