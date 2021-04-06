Galatasaray'da en iyi ortalamayı Fatih Öztürk tutturdu

Muslera'nın son haftalardaki performansı sonrasında maç başı kalesinde gördüğü gol ortalaması 1.07'ye yükseldi. Kadrosunda 3 kaleci bulunduran sarı-kırmızılı takımda Okan da Muslera'ya yakın bir ortalama yakaladı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da en iyi ortalamayı Fatih Öztürk tutturdu
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06 Nisan 2021 10:27
Muslera'nın son haftalardaki performansı sonrasında maç başı kalesinde gördüğü gol ortalaması 1.07'ye yükseldi. Kadrosunda 3 kaleci bulunduran sarı-kırmızılı takımda Okan da Muslera'ya yakın bir ortalama yakaladı. En başarılı istatistiği ise Fatih tutturdu.

Sarı-kırmızılı takımla ligde 8 maça çıkan Fatih, ağlarında sadece 5 gol görmeyi başardı. 34 yaşındaki kalecinin maç başı 0.6 gol ortalaması bulunuyor. Muslera, 13 maçta 6 kez kalesini gole kapatırken, Okan 10, Fatih ise 8 maçta 4 kez maçları gol yemeden tamamladı.





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