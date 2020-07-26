Galatasaray'da en istikrarlı Marcao, en golcü Falcao

Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezon en istikrarlısı Marcao olurken, en golcü ismi de Falcao oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da en istikrarlı Marcao, en golcü Falcao
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26 Temmuz 2020 11:03
Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezon formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, Marcos do Nascimento Teixeira "Marcao" oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon lig müsabakalarında 32 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao aldı. 24 yaşındaki stoper, tamamı ilk 11'de olmak üzere 28 müsabakada oynadı ve 2 bin 473 dakika sahada kaldı.

Marcao'yu bir başka Brezilyalı Mariano Filho takip etti. Mariano, 28 maçın 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, 2 bin 318 dakika süre aldı.

Galatasaray'a 2011'de transfer olan ve her sezon takımın en istikrarlısı unvanını alan Fernando Muslera, bu sezon üçüncü sıraya geriledi. Ligin 27. haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde kaval kemiği kırılan Uruguaylı futbolcu, tamamı ilk 11'de olmak üzere 26 müsabakada kaleyi korudu. Muslera, toplamda 2 bin 274 dakika formasını terletti.

- En golcüsü Falcao

Galatasaray'ın ligde bu sezon en fazla gol atan futbolcusu Radamel Falcao oldu.

Sarı-kırmızılı ekibe sezon başında transfer edilen Kolombiyalı yıldız, 16 müsabakada 10 kez fileleri havalandırdı. 

Falcao'yu 7 kez gol sevinci yaşayan Adem Büyük ile 6 kez fileleri havalandıran Sofiane Feghouli takip etti.

Galatasaray'da Younes Belhanda ile devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel 5'er, Emre Akbaba 4, Ryan Donk 3, Jean Michael Seri, Marcelo Saracchi ve sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Florin Andone 2'şer, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo, Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram da 1'er kez rakip ağları havalandırdı.

Sezonu 55 golle tamamlayan Galatasaray'ın 4 golünü ise Antalyaspor'dan Ondrej Celustka, Göztepe'den Lamine Gassama, Çaykur Rizespor'dan Montassar Talbi ve Kasımpaşa'dan Yassine Meriah kendi kalesine gönderdi.

- En hırçını Marcao

Galatasaray'da sezonun en hırçın futbolcusu olarak Marcao öne çıktı.

Bu sezon Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı giyen 32 futbolcu, 7 kırmızı, 77 sarı kart gördü.

Bu futbolculardan Brezilyalı savunmacı Marcao, 28 lig müsabakasında 1 kırmızı, 11 sarı kartla en hırçın isim olarak dikkati çekti.

Marcao'nun ardından en hırçın isim 1 kırmızı, 7 sarı kartla Younes Belhanda oldu. Bu oyuncuları birer kırmızı, üçer sarı kartla Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Jean Michael Seri izledi. Fazla forma şansı bulamayan Ahmet Çalık ile devre arasında takımdan ayrılan Emre Mor da 1'er kez kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

- Futbolcuların performansı

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Galatasaray futbolcuları ve performansları şöyle:

 Futbolcu Maç  İlk 11  Dakika  Gol  Kırmızı kart  Sarı kart 
 Marcao  28  28  2473  -  1  11
 Mariano Filho  28  26  2318  -  -  9
 Fernando Muslera  26  26  2274  -  -  1
 Ömer Bayram  29  25  2263  1  -  7
 Sofiane Feghouli  27  27  2200  6  1  3
 Ryan Donk  26  23  2131  3  -  6
 Jean Michael Seri  27  23   2081  2  1  3
 Younes Belhanda  23  21  1762  5  1  7
 Mario Lemina  20  19  1538  -  -  4
 Ryan Babel  15   13  1243  5  -  5
 Adem Büyük  26  12  1226  7  1  3
 Yuto Nagatomo  15  14  1203  1  -  -
 Marcelo Saracchi  14  14  1143  2  -  5
 Radamel Falcao  16  13  1110  10  -  1
 Emre Akbaba  17 12   979  4  -  -
 Steven Nzonzi  10  10  900  -  -  1
 Christian Luyindama  10  10  885  -  -  1
 Okan Kocuk  9  8  786  -  -  1
 Henry Onyekuru  10  8  737  1  -  2
 Martin Linnes  12  6  721  -  -  1
 Taylan Antalyalı  15  6  639  1  -  -
 Florin Andone  9  6  490  2  -  1
 Ahmet Çalık  11  6  485  -  1  -
 Emre Mor  10  3  366  -  1  1
 Şener Özbayraklı  8  4  331  -  -  1
 Emre Taşdemir  6  3  264  -  -  -
 Selçuk İnan  8  3  298  -  -  -
 Jimmy Durmaz  11  1  208  -  -  2
 Mbaye Diagne   3  3  203  -  -  -
 Emin Bayram  4  1  141  -  -  -
 Jesse Sekidika  6  -  82  -  -  -
 Yunus Akgün  5  -  19  1  -  1


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