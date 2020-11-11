Galatasaray'da Emre Taşdemir'e özel tebrik

Galatasaray'ın, Sivas karşısındaki galibiyeti, performansları genelde yeterli bulunmayan oyuncuların da dikkat çeken bir futbol ortaya koymalarını sağladı.

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Galatasaray'da Emre Taşdemir'e özel tebrik
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11 Kasım 2020 10:41
Galatasaray'da sol bek Emre Taşdemir'in Sivasspor deplasmanındaki performansı beğenildi.

Kaleci Okan Kocuk'un yanı sıra Saracchi'nin yokluğunda sol bekte forma giyen ve sakatlıktan yeni çıkan Emre Taşdemir, belki de Sarı-Kırmızılılar'daki en iyi oyununu ortaya koydu.

Büyük bir mücadele örneği gösteren 25 yaşındaki futbolcuyu, Fatih Terim'in de özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.



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