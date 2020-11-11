Galatasaray'da Emre Taşdemir'e özel tebrik

Galatasaray'da sol bek Emre Taşdemir'in Sivasspor deplasmanındaki performansı beğenildi.
Kaleci Okan Kocuk'un yanı sıra Saracchi'nin yokluğunda sol bekte forma giyen ve sakatlıktan yeni çıkan Emre Taşdemir, belki de Sarı-Kırmızılılar'daki en iyi oyununu ortaya koydu.
Büyük bir mücadele örneği gösteren 25 yaşındaki futbolcuyu, Fatih Terim'in de özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.
Kaleci Okan Kocuk'un yanı sıra Saracchi'nin yokluğunda sol bekte forma giyen ve sakatlıktan yeni çıkan Emre Taşdemir, belki de Sarı-Kırmızılılar'daki en iyi oyununu ortaya koydu.
Büyük bir mücadele örneği gösteren 25 yaşındaki futbolcuyu, Fatih Terim'in de özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.