Galatasaray'da Emre Akbaba, ilk 11'i istiyor!

Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlıkların yakasını bırakmadığı Emre Akbaba, Alanyaspor maçı öncesi Fatih Terim'den formayı istiyor.
Younes Belhanda'nın yerine ilk 11'de olmanın hayalini kuran Emre'yi, Terim'in de oynatmak istediği belirtildi.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun maça kadar yapılacak son iki gündeki idmanlarda yüzde 100'üne ulaşması durumunda, sahaya çıkacağı düşünülüyor. Aksi takdirde Faslı yıldız, Alanya karşısında maça başlayacak.
Younes Belhanda'nın yerine ilk 11'de olmanın hayalini kuran Emre'yi, Terim'in de oynatmak istediği belirtildi.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun maça kadar yapılacak son iki gündeki idmanlarda yüzde 100'üne ulaşması durumunda, sahaya çıkacağı düşünülüyor. Aksi takdirde Faslı yıldız, Alanya karşısında maça başlayacak.