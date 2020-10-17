Galatasaray'da Emre Akbaba, ilk 11'i istiyor!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Emre Akbaba, ilk 11'e dönmenin hayallerini kuruyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Emre Akbaba, ilk 11'i istiyor!
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17 Ekim 2020 10:47
Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlıkların yakasını bırakmadığı Emre Akbaba, Alanyaspor maçı öncesi Fatih Terim'den formayı istiyor.

Younes Belhanda'nın yerine ilk 11'de olmanın hayalini kuran Emre'yi, Terim'in de oynatmak istediği belirtildi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun maça kadar yapılacak son iki gündeki idmanlarda yüzde 100'üne ulaşması durumunda, sahaya çıkacağı düşünülüyor. Aksi takdirde Faslı yıldız, Alanya karşısında maça başlayacak.



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