Galatasaray'da Emre Akbaba için sakatlık açıklaması

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Akbaba şoku yaşanıyor.



Sarı - kırmızılılar, sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma olan oyuncunun sezon sonunda 6-8 hafta olarak planlanan tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Yıldız oyuncu, en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak.



Galatasaray'ın açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde:



Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son haftasında Antalyaspor ile 24 Temmuz Cuma günü oynanan maçın ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba'nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir.



4 KRİTİK MAÇI KAÇIRACAK



Süper Lig'in ilk 3 haftasında sırasıyla Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, ayrıca Avrupa Ligi'nde tek maçlı ön eleme oynayacak. Emre Akbaba, bu 4 kritik sınavda forma giyemeyecek.



SAKATLIK KABUSU OLDU



Galatasaray'a transfer olduktan sonra 28 Eylül 2018'de Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, 129 gün sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli oyuncunun 11 Mayıs 2019'da da Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bu kez kaval ve alt adale kemiğinde kırık meydana geldi ve tam 192 gün oynayamadı. Son olarak 24 Temmuz'daki Antalyaspor maçında sakatlanan Emre'nin sahalara dönüşü 2 ayı bulacak. Başarılı orta sahaya oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıkıp 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



