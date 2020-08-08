Galatasaray'da Emin Bayram'ın dikkat çeken hırsı

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, yeni sezonda şans bulabilmek adına tatilde bile çalışıyor.

Galatasaray'da Emin Bayram'ın dikkat çeken hırsı
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08 Ağustos 2020 14:39
Ligin son haftalarında şans bulan 17 yaşındaki stoper Emin Bayram, forma rekabetine psikolojik açıdan hazır.

Fiziksel olarak da özel bir antrenör eşliğinde çalışarak hazır hale gelmeye çalışan genç savunmacının bu hırsı, Fatih hocanın gözünden kaçmıyor.

Terim, Luyindama ve Marcao ikilisi devam etse de Emin Bayram'a sık sık şans vererek öğrencisinin motivasyonunu artırmayı planlıyor.




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