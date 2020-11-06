Galatasaray'da Emin Bayram sırasını bekliyor!

Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, hocası Fatih Terim'den şans bekliyor.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Emin Bayram sırasını bekliyor!
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06 Kasım 2020 13:11
Ahmet Çalık da gönderildikten sonra Galatasaray'ın elindeki tek yerli stoper kalan Emin Bayram, hocasından forma bekliyor.

Donk ile beraber, Marcao ve Luyindama ikilisinin yedeği konumundaki Emin için özellikle Ziraat Türkiye Kupası maçları büyük fırsat olacak.

Teknik direktör Fatih Terim, yoğun fikstürde Emin'e mutlaka görev vermeyi düşünüyor. 17 yaşındaki savunmacının yanı sıra Kerem Aktürkoğlu, Ali Yavuz Kol, Oğulcan Çağlayan gibi gençler de kendilerini hazır tutuyor.



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