Galatasaray'da eksikler her hafta artıyor!

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Muslera, Andone ve Lemina'nın ardından kart cezalı Feghouli ile Saracchi, Alanyaspor karşısında görev alamayacak.



Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören Feghouli ile sarı kart cezalısı Saracchi, Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alamayacak. Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlığı devam eden Lemina'nın da Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.



Falcao'nun da Akdeniz deplasmanına çıkıp çıkmayacağı kesinlik kazanmadı.



