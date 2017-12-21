Galatasaray'da Duygun Yarsuvat'tan sürpriz seçim hamlesi!

Hürriyet Gazetesi

Ali Naci Kuçük

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Yarsuvat'ın, Dursun Özbek'in karşısına güçlü bir aday çıkarmak için çalıştığı ileri sürülüyor. Damadı Burak Elmas'ın liste hazırladığı konuşulan Faruk Süren, Ali Dürüst ve Fatih Altaylı ile görüştü. Ünal Aysal, bu akşam eski yönetimiyle bir araya geliyor.Dursun Özbek'in erken seçime gitmesinin ardından Galatasaray camiası içinde yoğun bir trafik start aldı. 20 Ocak'ta gerçekleşecek genel kurulda güçlü bir başkan adayı çıkarmak adına sürpriz zirveler, buluşmalar, görüşmeler yaşanıyor. Çünkü başkanlığa aday olacakların 43 kişilik yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurulu listelerini teslim etmeleri için sadece 9 günleri kaldı.Şu ana kadar, Dursun Özbek, Mustafa Cengiz ve Turgay Kıran'ın adaylığını açıkladığı genel kurul öncesi taze bilgiler ve son gelişmeler şöyle: İşte'nden'ün haberinin detayları...Geçtiğimiz salı günü Nişantaşı'nda sürpriz bir zirve gerçekleşti. Eski başkanı Faruk Süren, Fatih Altaylı ve Ali Dürüst ile yemek yedi. Ve "Ali Dürüst'ün aday olmasını istiyorlar, olmazsa da güçlü bir aday çıkaracaklar" söylentileri çıktı. Bu bilgi üzerine Ali Dürüst'ü aradım. Dürüst, görüşmeyi doğruladı ve "Hiçbir oluşum içinde değilim. Başkan adayı olmayı düşünmüyorum. Bir araya gelmemizin erken seçimle alakası yok" dedi.Ve kulislerde konuşulan, hatta yönetime kadar gelen bir başka iddia: "Eski yönetici ve Faruk Süren'in damadı Burak Elmas ile Özer Saracoğlu'nun güçlü bir liste hazırlığında..." Hemen belirteyim, Burak Elmas, Londra'da yaşıyor. Yılbaşı için İstanbul'a gelecekmiş. Özer Saracoğlu'nu arayıp sormak istedim. Ve Saracoğlu da aynen şunları söyledi: "Ben bu seçimin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hangi aday Mayıs ayında Galatasaray'ı seçime götüreceğini söylerse, oyumu ona vereceğim. Bir, oluşum içinde değilim."Bir başka gelişmeye daha değinelim... Eski başkan Ünal Aysal, bu akşam oteli Les Ottomans'ta eski yönetim kurulunu ağırlayacak. Yemeğe Aysal döneminde görev yapan Candan Erçetin, Mehmet Cibara, Ebru Köksal, Ümit Özdemir, Şükrü Ergün başta yönetimin büyük çoğunluğu katılacak. Aday olması adına birçok üyeden telefon alan eski başkan Ünal Aysal'ın böyle bir düşüncesi yok. Hemen belirtelim.. Bugün gerçekleşecek olan Aysal'ın daveti için kurmayları şu bilgiyi verdi: "Biz bu yemeği 1 ay önceden planlamıştık. 2017'ye veda etme ve bir araya gelmek adına organize etmiştik. Bu seçim kararına denk geldi."Başkanlığa adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz'in listesine Galatasaray camiasının önemli ismi Abdurrahim Albayrak'ı alacağına dair iddialar ortaya atıldı. Hemen söyleyeyim. Abdurrahim Albayrak'ın böyle bir düşüncesi ya da kimseye verilmiş bir sözü yok. Günlerdir Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesi, ardından taziyeler için aileyi bir an yalnız bırakmayan Abdurrahim Albayrak, 20 Ocak'taki seçimle alakalı henüz bir çalışma yapmadı, karar da almadı. Bu arada eski başkan Adnan Polat, genel kurula yine katılmayacak. Herhangi bir adayı da desteklemeyecek.Daha önce Mayıs 2018'de gerçekleşecek genel kurulda aday olması beklenen Adnan Öztürk ise Dursun Özbek'in aldığı erken seçim kararı üzerine çalışmalarını hızlandırmış durumda... Listesini belirlemek adına yoğun bir trafiğe giren Adnan Öztürk'ün, Galatasaray Kulübü'nde 2015 yılındaki seçimde başkan adayı olan Prof. Dr. Ahmet Özdoğan ile birlikte hareket ettiği camiada konuşulmaya başlandı. Öztürk'ün, yakında yönetim kurulu listesini deklare edeceği konuşuluyor.