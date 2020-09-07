Galatasaray'da dört yeni transferin lisansı çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala yeni transferlerinin lisansını çıkardı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da dört yeni transferin lisansı çıktı
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07 Eylül 2020 12:03
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna kattığı dört isme lisans çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerden Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkardı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nin lisansı ise henüz çıkmadı. 





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