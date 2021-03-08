Galatasaray'da Donk'un durumu açıklandı

Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlanan Ryan Donk'un sağ ayak bileğinde 2. derece zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildi. Ryan Donk'un yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor. Hollandalı oyuncunun yerine Luyindama formasını alacak.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı."
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı."