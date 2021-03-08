Galatasaray'da Donk'un durumu açıklandı

Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlanan Ryan Donk'un sağ ayak bileğinde 2. derece zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildi. Ryan Donk'un yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor. Hollandalı oyuncunun yerine Luyindama formasını alacak.



Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı."



