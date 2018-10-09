Galatasaray'da divan toplanıyor

Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, 10 Ekim Çarşamba günü yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Toplantıda üyelere, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait mali tablolarla ilgili bilgi verilecek.
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Toplantıda üyelere, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait mali tablolarla ilgili bilgi verilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın