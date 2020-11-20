Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 21 Kasım'da

Galatasaray'da kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 21 Kasım'da
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20 Kasım 2020 15:59
Galatasaray Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı 21 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre saat 13.30'da başlayacak toplantı, video konferans yöntemi ile yapılacak.

Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular görüşülecek.



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