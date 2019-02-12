Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı 13 Şubat Çarşamba günü yapılacak.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimindeki oturumda, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılar görüşlerini dile getirecek.
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Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimindeki oturumda, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılar görüşlerini dile getirecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın