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Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 13 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek

Kaynak: AA
Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor
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12 Şubat 2019 10:16
Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı 13 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimindeki oturumda, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılar görüşlerini dile getirecek.

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