Galatasaray'da Diagne'ye özel sistem!

Ara transferin en flaş hamlesi olanformasıyla ilk maçına çıkacak.Senegalli yıldızın takıma girişiyle hücum planında da önemli değişiklikler olacak. Sarı-Kırmızılılar artık kanatları daha fazla kullanarak kenar ortalarıyla Diagne'yi topla buluşturmaya çalışacak.Galatasaray, Diagne'nin Sinan, Eren ve Onyekuru'ya göre çok daha fazla hava hakimiyeti olmasını avantaja çevirmeye çalışacak.Galatasaray, yıldız futbolcunun pivot özelliklerinden de yararlanacak.