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Galatasaray'da Diagne'ye özel sistem!

Galatasaray, Diagne'nin 11'e girişiyle beraber hücum planında değişiklik yapacak. Sarı-Kırmızılılar artık kanatları daha fazla kullanarak, ortalarla Diagne'yi topla buluşturmaya çalışacak.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'da Diagne'ye özel sistem!
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09 Şubat 2019 08:12
Ara transferin en flaş hamlesi olan Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkacak.

Senegalli yıldızın takıma girişiyle hücum planında da önemli değişiklikler olacak. Sarı-Kırmızılılar artık kanatları daha fazla kullanarak kenar ortalarıyla Diagne'yi topla buluşturmaya çalışacak.

Galatasaray, Diagne'nin Sinan, Eren ve Onyekuru'ya göre çok daha fazla hava hakimiyeti olmasını avantaja çevirmeye çalışacak.

Galatasaray, yıldız futbolcunun pivot özelliklerinden de yararlanacak.


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