Galatasaray'da Diagne ve Sekidika kafilede yok

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın kafilesinde Sekidika ve Diagne yer almadı

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Diagne ve Sekidika kafilede yok
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28 Ocak 2021 14:49
Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın kafilesi belli oldu. Konyaspor ile anlaşan Jesse Sekidika ve WBA'ya imza atmaya hazırlanan Mbaye Diagne yer almadı

Yeni transferlerden Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu listeye dahil edildi.
 Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: 


Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan.  

- 6 isim daha kadroda yok

Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon çalışmaları devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maçta forma giyemeyecek.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.





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