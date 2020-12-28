Galatasaray'da Diagne geri dönüyor!

Galatasaray'ın santrfor oyuncusu Mbaye Diagne, eşinin koronavirüse yakalanması nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Diagne geri dönüyor!
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28 Aralık 2020 19:26
Galatasaray'da eşinin koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan Mbaye Diagne, karantina sürecinin bittiğini açıkladı.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Senegalli golcü, "Karantina bitti" dedi.

Diagne, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Trabzonspor karşılaşmasından 1 gün önce eşinin testinin pozitif çıkması nedeniyle maç kadrosundan çıkarılmıştı.





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