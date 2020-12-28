Galatasaray'da Diagne geri dönüyor!

Galatasaray'da eşinin koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan Mbaye Diagne, karantina sürecinin bittiğini açıkladı.
Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Senegalli golcü, "Karantina bitti" dedi.
Diagne, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Trabzonspor karşılaşmasından 1 gün önce eşinin testinin pozitif çıkması nedeniyle maç kadrosundan çıkarılmıştı.
Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Senegalli golcü, "Karantina bitti" dedi.
Diagne, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Trabzonspor karşılaşmasından 1 gün önce eşinin testinin pozitif çıkması nedeniyle maç kadrosundan çıkarılmıştı.