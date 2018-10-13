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Galatasaray'da dev zirve: Fatih Terim ve Mustafa Cengiz!

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim, bir araya gelerek 3 önemli konu üzerinde görüşecek.

Galatasaray'da dev zirve: Fatih Terim ve Mustafa Cengiz!
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13 Ekim 2018 10:57
Galatasaray'da dev zirve...

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz ve takımın teknik direktör Fatih Terim'in birkaç gün içinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Yol haritası güncellenecek

Bir diğer konu ara transfer çalışmaları... 

Fatih hocanın isteği doğrultusunda kadroyu golcü ve stoper transferiyle takviye edecek olan Sarı-Kırmızılılar'da, bugüne kadar gerçekleşen temaslar hakkında durum değerlendirmesi yapılacak.

Hem bonservisiyle satılma ihtimali bulunan hem de kadroya maliyeti çok düşük bir şekilde katılması muhtemel isimler hakkında bilgi alış verişi gerçekleşecek. Bu görüşmeyle beraber mevcut yol haritası da güncellenmiş olacak.

İmza töreni ne zaman olacak?

En önemli konulardan biri de Fatih Terim'le imzalanacak yeni sözleşme...

Başkan Mustafa Cengiz, tecrübeli hocanın kendi görev süresi boyunca takımın başında kalmasını istiyor. Bu nedenle yeni mukavelenin bu süreye denk olmasını, yani 3 senelik yapılmasını planlıyor. Ücret için de yıllık 15 milyon Lira civarında bir rakam düşünülüyor. Ancak sözleşmenin asıl bedeli ve süresi yine bu görüşmede sonuca bağlanacak. Ayrıca imza töreninin ne zaman yapılacağı da Florya'daki zirvede belirlenecek.

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