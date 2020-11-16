Galatasaray'da dev zirve: Fatih Terim & Abdurrahim Albayrak

Galatasaray, bugün yeniden topbaşı yapacak. Fatih Terim'in "İyi bir seri yakaladık, bunu devam ettirmeliyiz" diyeceği, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da, "Siz seçimi düşünmeyin. Her şeyinizle sahada olun yeter" şeklinde bir konuşma yapacağı öğrenildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da dev zirve: Fatih Terim & Abdurrahim Albayrak
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16 Kasım 2020 09:59
3 günlük iznin ardından Sarı-Kırmızılılar bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak.

Milli araya art arda alınan 3 galibiyetle moralli giren Cim Bom'da teknik direktör Fatih Terim önce öğrencileriyle kısa bir toplantı yapacak. Tecrübeli çalıştırıcının idman öncesi konuşmasında, "Artık hata yapma lüksümüz yok. İyi bir seri yakaladık, bunu devam ettirmeliyiz" diyeceği öğrenildi.

Seçim etkilemesin diye...

Yönetimin seçim kararı almasının oyuncu cephesini etkilememesi açısından İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da bugün Florya'ya geleceği ve "Siz seçimi düşünmeyin. Her şeyinizle sahada olun yeter. Gerisini biz halledeceğiz" şeklinde bir konuşma yapacağı da gelen haberler arasında.



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