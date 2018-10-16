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Galatasaray'da dev operasyon! 2 dünya yıldızı...

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da takviye edilmesi düşünülen bölgeler arasında stoper ve forvet öncelikler arasında yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet
Galatasaray'da dev operasyon! 2 dünya yıldızı...
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16 Ekim 2018 03:56
Galatasaray'ın, stoper için listesinde yer alan iki isim ortaya çıktı. Premier Lig ekibi Manchester City ile 3 şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki Belçikalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Manchester ekibinde artık kızağa çekilen ve bu sezon Premier Lig'de üç, Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece bir maça çıkan Kompany'nin takımdan ayrılmayı planladığı belirtildi.

Defansın göbeğinde hatasız oynayacak tecrübeli bir isme ihtiyaç duyan sarı-kırmızılı ekip, 1.93'lük stoper için sezon sonunu beklemeden devre arasında takımına katmak istiyor. Galatasaray'ın listesinde yer alan bir diğer stoper Chelsea'den Gary Cahill'i, West Ham'ın da istediği belirtildi.

BAKASETAS DA LİSTEDE

Sarı-kırmızılıların forvet listesinde ise Yunanistan Milli Takımı'nın forvetleri Kostas Mitroglou ve Anastasios Bakasetas'ın olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Marsilyalı Mitroglou için kulübüne kiralama teklifiyle gideceği kaydedildi.

Bu sezon 7 maçta 3 gol atan 30 yaşındaki forvet bu karşılaşmaların 3'ünde sonradan oyuna girdi. Yunanistan'ın Macaristan ile oynadığı maçta takip edilen 25 yaşındaki Tatos Bakasetas da beğenildi. Forvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayabilen Bakasetas'ın AEK ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Galatasaray devre arası uygun bedele bitirmeyi planlıyor.

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