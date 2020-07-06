Galatasaray'da dert; Devler Ligi ve eksikler

Pandemi sürecinin başından bu yana hem saha içinde hem saha dışında şok üstüne şok yaşayan Galatasaray için sezonun en kritik maçının ardından ortaya çıkan tablo kabusu iyice büyüttü. Aslan, golcüsü Falcao'dan yoksun kaldı, Andone ve Lemina'nın sakatlıkları devam ediyor. Yedek forvet olan Adem Büyük'ün cezası bitmedi. En önemli silahlardan biri olan Onyekuru ise Monaco'ya geri döndü.



Üst üste gelen olumsuzluklara Trabzonspor yenilgisi de eklenince Aslan için şampiyonluk hedeflenen sezonda Devler Ligi şansı bile zora girdi.



Alanya'ya kadro krizi!



Üstelik eksiklerle boğuşan Fatih Terim'in eli iyice daraldı. Mevcut kadroda takımın en önemli isimlerinden Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Saracchi de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Alanya ile deplasmanda oynanacak olan zorlu maç öncesi Galatasaray'da sıkıntılar katlandı.



