Galatasaray'da derbi zaferinin kilit adamı; Seri

Galatasaraylı Seri, Fenerbahçe karşısındaki başarılı performansıyla adeta parmak ısırttı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da derbi zaferinin kilit adamı; Seri
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23 Şubat 2020 23:21
Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek tarihi galibiyetin mimarlarından biri de Seri oldu.

Sezon başından bu yana etkisiz performansıyla dikkat çeken ve Ocak ayında da sözleşmesi askıya alınması gündeme gelen Seri, Fenerbahçe karşısındaki başarılı performansıyla adeta parmak ısırttı.

79 - Topa dokunma
68 - İsabetli pas
%97 - Pas yüzdesi
12/12 - Uzun pas
2/2 - Dripling
3/5 - İkili mücadele
2 - Uzaklaştırma

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