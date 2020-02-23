Galatasaray'da derbi zaferinin kilit adamı; Seri

Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek tarihi galibiyetin mimarlarından biri de Seri oldu.
Sezon başından bu yana etkisiz performansıyla dikkat çeken ve Ocak ayında da sözleşmesi askıya alınması gündeme gelen Seri, Fenerbahçe karşısındaki başarılı performansıyla adeta parmak ısırttı.
79 - Topa dokunma
68 - İsabetli pas
%97 - Pas yüzdesi
12/12 - Uzun pas
2/2 - Dripling
3/5 - İkili mücadele
2 - Uzaklaştırma
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Sezon başından bu yana etkisiz performansıyla dikkat çeken ve Ocak ayında da sözleşmesi askıya alınması gündeme gelen Seri, Fenerbahçe karşısındaki başarılı performansıyla adeta parmak ısırttı.
79 - Topa dokunma
68 - İsabetli pas
%97 - Pas yüzdesi
12/12 - Uzun pas
2/2 - Dripling
3/5 - İkili mücadele
2 - Uzaklaştırma
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın