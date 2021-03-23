Galatasaray'da derbi tesellisi! Hatay maçı kritik

Derbi berabere bitti, Galatasaray yeniden havaya girdi. Rize'ye evinde yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray, 48 saat sonra oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının berabere bitmesiyle kendine geldi.Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin ikisinin birden kayıp yaşamasıyla teselli buldu. Galatasaray'da teknik kadro ve yönetim, büyük fırsat kaçırdıkları noktasında birleşirken, derbide kendileri için en iyi senaryonun gerçekleştiğini düşünüyor.Milli aradan sonra yeni sayfa açılması noktasında hemfikir olan sarı-kırmızılılar, Hatay maçını da bu nedenle çok kritik görüyor. Teknik kadro bu çerçevede yarından itibaren tesislerde futbolculara bunu anlatacak, kaybedilmiş bir şey olmadığını ve şampiyonluk için güçlü şekilde iddialarının bulunduğunu dile getirecek.Lider Beşiktaş, avantajlı görünmesine karşın, Türk Telekom'a geleceğini ve zorlu fikstürünü göz önünde bulunduran sarı-kırmızılılar bu nedenle Ozan Tufan'ın son dakikalarda attığı golün şampiyonluk yolunda çok kritik olduğunu düşünüyor.