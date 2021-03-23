Galatasaray'da derbi tesellisi! Hatay maçı kritik

Rize'ye kaybeden Galatasaray, iki gün sonra Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden çıkan beraberliğe sevindi. Liderin Türk Telekom Stadı'na geleceğine ve zorlu fikstürüne güvenen Aslan, şampiyonluk için yeniden umut tazeledi

Haber; Milliyet
Abone Ol
Galatasaray'da derbi tesellisi! Hatay maçı kritik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2021 08:16
Derbi berabere bitti, Galatasaray yeniden havaya girdi. Rize'ye evinde yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray, 48 saat sonra oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının berabere bitmesiyle kendine geldi.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin ikisinin birden kayıp yaşamasıyla teselli buldu. Galatasaray'da teknik kadro ve yönetim, büyük fırsat kaçırdıkları noktasında birleşirken, derbide kendileri için en iyi senaryonun gerçekleştiğini düşünüyor.

Milli aradan sonra yeni sayfa açılması noktasında hemfikir olan sarı-kırmızılılar, Hatay maçını da bu nedenle çok kritik görüyor. Teknik kadro bu çerçevede yarından itibaren tesislerde futbolculara bunu anlatacak, kaybedilmiş bir şey olmadığını ve şampiyonluk için güçlü şekilde iddialarının bulunduğunu dile getirecek.

Lider Beşiktaş, avantajlı görünmesine karşın, Türk Telekom'a geleceğini ve zorlu fikstürünü göz önünde bulunduran sarı-kırmızılılar bu nedenle Ozan Tufan'ın son dakikalarda attığı golün şampiyonluk yolunda çok kritik olduğunu düşünüyor. 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.