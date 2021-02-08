Galatasaray'da derbi için yönetimin özel prim verme gibi bir kararı yoktu ama bu değişecek gibi görünüyor.



Kadıköy'deki galibiyet sonrası sarı-kırmızılı yönetimin futbolculara özel prim vermeyi gündeme aldığı ve salı günü düzenlenecek toplantıda bunu değerlendirecekleri belirtildi.



Başkan Cengiz tarihe geçti



Galatasaray'da Fenerbahçe galibiyetinin sevinci yaşanırken, Başkan Mustafa Cengiz de önemli bir başarıya imza attı.



2018'de göreve gelen mevcut sarı-kırmızılı takımın patronun döneminde sarı-lacivertlilerle çıkılan hiçbir mücadelede mağlubiyet yaşanmadı. Cengiz öncesi görev yapan 16 başkanın 16'sı da Fenerbahçe mağlubiyetiyle karşılaşmıştı.



